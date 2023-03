Slika poljuba Vučića in Kurtija buri duhove

Medtem ko sta srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti ta teden v Bruslju sklepala sporazum o poti k normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom, je mlada prištinska umetnica Ermira Murati predstavljala sliko voditeljev med poljubom usta na usta. Slika je že povzročila nekaj razburjenja, saj je naslikana v slogu legendarne fotografije iz leta 1979 oziroma poznejšega grafita, ki je prikazoval socialistični bratski poljub tedanjega sovjetskega voditelja Leonida Brežnjeva in vzhodnonemškega voditelja Ericha Honeckerja.

Na sliki se poljubljata Aleksandar Vučić in Albin Kurti.

Groženj je že vajena

Ermira Murati, znana tudi kot Oranžno dekle, je sliko, ki jo je pripravila ob 15. obletnici razglasitve kosovske neodvisnosti, ki je Srbija ne priznava, pospremila z besedami, da »nas zgodovina opominja na poljube bratstva pa tudi izdaje. Kakšen bo ta poljub?« Slika je sprožila burne odzive na družabnih omrežjih, pri čemer so bili komentarji polni žaljivk in sovražnega govora pa tudi neposrednih groženj. »Zaslužiš si kroglo,« je zapisal eden od komentatorjev.

Kakor je dejala, ima njena nova slika izključno politično sporočilo, sama pa je že vajena podobnih groženj. Muratijeva, rojena leto po koncu spopadov na Kosovu leta 1999, je znana po tem, da s svojimi deli poskuša razbijati tabuje. Lani je predstavila podobno sliko, na kateri se poljubljata moška v albanski narodni noši, s čimer je želela izraziti podporo gejevski skupnosti na Kosovu. »To me ne bo ustavilo. Takšni odzivi samo potrjujejo, da je moje sporočilo doseglo svoj cilj in da se poraja debata. Ne glede na to, kako kaotični so odnosi med Kosovom in Srbijo, sem prepričana, da mladi na obeh straneh na prvo mesto postavljajo mir,« je dejala mlada umetnica.