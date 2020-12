Slepota zanj ni ovira za glasbene užitke

Od klasične glasbe do rocka

20 let že igra klavir.

Obvlada tudi saksofon in kitaro.

Nikoli ne opusti svojih sanj, spodbuja, klavirski virtuoz, ki je postal glavni pianist v muzeju, posvečenem mogočnemu Titaniku, predvsem neomajnemu orkestru z veličastnega parnika, Pigeon Forge v ameriški zvezni državi Tennessee. Čeprav je povsem slep.Vid mu je odvzela napaka na roženici, a upanje, da bo nekoč lahko z glasbo, ki mu je v življenju največja uteha, osrečeval še druge, nikoli ni usahnilo. Še dobro, kajti prav to mu je dalo pogum, da je usodnega dne, ko je muzej obiskal s starši, na povabilo violinista sedel za klavir, ki ga igra že 20 let, in pokazal, kaj zna. In osupnil zbrane v dvorani, povabilo, da se kar priključi ekipi in s svojo glasbo navdušuje obiskovalce vsak dan, pa je sledilo tako rekoč že isti dan, se spominja violinist»Mislim, da je najboljši pianist, s katerim sem kdaj igral,« pove Bill. »Zame je glasbeni genij.« Obvlada vse zvrsti, od klasične do popa in rocka, vse igra po posluhu. In to ure in ure brez predaha, povedo tisti, ki jih je že doletela čast, da so prisluhnili glasbenemu čudežu. Muzeja zdaj ne obiskujejo le tisti, ki bi se radi poklonili žrtvam Titanika, številne goste pritegne ravno John, o katerem se je glas razširil že v druge zvezne države in svet, so navdušeni kustosi.John, ki mu poleg glasbe v življenju upanje vliva tudi vera, nikoli ne trdi, da ga je slepota za kaj prikrajšala; prepričan je namreč, da mu je Bog namenil drugačno poslanstvo na svetu in ga obdaril z nespornim glasbenim talentom. Mimogrede, poleg klavirja obvlada tudi kitaro in saksofon.