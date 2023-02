Slavni nogometaš še vedno pogrešan

V tragedijah, kot je bil potres v Turčiji in Siriji, se vedno širijo informacije, ki se pozneje pokažejo kot nepravilne. Ena izmed njih je tudi torkova, da so izpod ruševin rešili ganskega nogometnega reprezentanta Christiana Atsuja. Iz njegovega kluba Hatayspora so sporočili, da so poskušali priti v stik z njim, a ga ni bilo v bolnišnici.

Christian Atsu. FOTO: Scott Heppell Reuters

»Včeraj smo dobili informacijo, da se po potresu zdravi v bolnišnici, a izkazalo se je, da to ni res. Atsu in tudi naš športni direktor Taner Savut sta še naprej pogrešana,« je potrdil klubski zdravnik, njegovo sporočilo pa povzela francoska tiskovna agencija AFP.

»Prosim, ne poročajte nepreverjenih informacij. Ljudje imajo družine, razočaranje pa je po spoznanju resnice gromozansko. To močno boli,« pa je bil razočaran trener Hatayspora Volkan Demirel.