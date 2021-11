Slavenka Drakulić: Če ima ženska danes sive lase, tvega, da ji kdo pljune v obraz

V njih opisuje postsocializem in se sprašuje, ali smo/so državljani vzhodne Evrope vzeli v zakup, da svoboda prinaša tudi odgovornost. Finančna kriza, množične migracije, porast nacionalizma in ksenofobije so podobe današnjega časa. Njeno pisanje razkriva surova človeška čustva, a jih obenem umešča v širšo politično sliko. The Washington Post je o Slavenki Drakulić dejal, da pronicljivo in duhovito kritizira družbo, »ima oko za podrobnosti«. A njena duhovitost ni smešna, je priložnost za uvid in popravljanje posledic zablod. Ostaja le še vprašanje, ali smo izzivu kos.

