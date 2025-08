Sladoled, ki zdrži vročino in ostane na palčki?! Ne, ni znanstvena fantastika

Če ste si to sezono že privoščili najbolj priljubljeno poletno sladico, po možnosti v kornetu, ste verjetno še enkrat ugotovili, da je sicer res slastna, vendar pa se na visokih temperaturah tudi hitro topi. Neprijetne posledice so lepljive roke in morda celo madeži na oblačilih.

Težave so se že leta 2017 resno lotili v Raziskovalnem centru za razvoj bioterapije v Kanazavi na Japonskem in prišli do pravega rezultata – preprosto tako, da so sladoledu dodali jagode. Na podlagi odkritja so razvili Kanazawa Ice, netopljivi sladoled na palčki.

Taninska kislina povzroči, da sladoled ostane čvrst.

Ta lučka se ne topi. FOTO: Kanazawa Ice

Sladoled je dobro prenesel visoke temperature, kar je vzbudilo veliko pozornosti po vsem svetu, in številni znanstveniki so zadevi še sami poskušali priti do dna. Znanstvenica s področja prehrane Cameron Wicks je še med študijem na univerzi Wisconsin v ZDA ugotovila, da se sladoled ne topi, če mu dodajo polifenole, antioksidante, ki jih najdemo v sadju. Med raziskavami, kako taninska kislina (polifenol) vpliva na stabilnost sladoleda, je Wicksova po poročanju BBC ugotovila, da taninska kislina res povzroči, da je sladoled čvrst in se ne topi ter niti obrnjen na glavo ne pade iz skodelice. Vendar pa sladoled, narejen na ta način, sčasoma pridobi teksturo pudinga, poleg tega pa seveda ne ostane hladen. Dokler znanstveniki ne bodo ugotovili česa novega, bodo najboljša rešitev še vedno papirnati robčki.