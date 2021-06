Slabe novice za tiste, ki boste letos počitnikovali na Hrvaškem

Tudi letos bo veliko Slovenk in Slovencev predvidoma dopust preživelo na hrvaški obali, sodeč po povečanem prometu minuli vikend pa se tja odpravlja tudi nemalo turistov iz drugih evropskih držav. A kot poroča hrvaški Dnevnik, so se cene tamkajšnjih nastanitev nekoliko dvignile. Po besedah tamkajšnjih turističnih delavcev rezervacije gostov prihajajo tik pred zdajci.



Cene nočitev v luksuznih hotelih se začnejo pri 400 evrov na noč. Kot je za omenjeni medij povedala lastnica enega od hotelov na Jadranu, cen ne nameravajo nižati.

​ V Barceloni nočitev za 200 evrov cenejša

Da so cene hrvaških turističnih nastanitev v primerjavi z lanskim letom poskočile, ugotavljajo tudi v tamkajšnjem združenju potovalnih agencij.



Hrvaški novinarji so cene luksuznih hotelskih nastanitev primerjali z nekaterimi drugimi evropskimi destinacijami. V Barceloni so našli hotel s petimi zvezdicami, kjer je za nočitev z zajtrkom potrebno odšteti 202 evra, v Atenah pa denimo za 105 evrov. V Istanbulu se cene takšnih nočitev začnejo pri 63 evrih.

