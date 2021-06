Slabe novice: nova ptičja gripa se je prenesla na človeka

Na Kitajskem so zabeležili prvi primer podtipa ptičje gripe H10N3 pri človeku. Pristojne oblasti so zatrdile, da je možnost množičnega širjenja med ljudmi majhna.



Kot so navedli pri kitajski komisiji za zdravje (NHC), so podtip ptičje gripe H10N3 potrdili pri 41-letniku mesec dni po tistem, ko so ga 28. aprila sprejeli v bolnišnico v mestu Žendzjang (Zhenjiang) na vzhodu Kitajske. Ob sprejemu v bolnišnico je imel vročino. Dodali so, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Tisti, ki so bili v stiku z njim, niso poročali o težavah. »Tveganje množičnega širjenja je izjemno majhno,« so še poudarili.



Na Kitajskem so odkrili že več podtipov te bolezni, a so množični izbruhi med ljudmi redki. Zadnjo epidemijo ptičje gripe so imeli v tej državi v letih 2016 in 2017, takrat je šlo za podtip H7N9.

