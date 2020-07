Slabe novice iz Hrvaške, številka je močno narasla

Hrvaška ima vsak dan porast okužb z novim koronavirusom. Današnje številke so vse prej kot spodbudne, saj so v 1465 opravljenih testih v zadnjih 24 urah ugotovili 96 novih okužb. Trenutno ima 728 aktivnih primerov, med njimi je 88 ljudi v bolnišnici, štirje potrebujejo respirator. Dve osebi sta zaradi koronavirusne bolezni 19 umrli.Največ aktivnih primerov je v Zagrebu, kjer se je virus razširil na zabavah v diskotekah, in v Đakovu v Slavoniji, kjer se je virus razširil iz samostana z okuženima redovnicama.Hrvaški premierje na današnji novinarski konferenci v Zagrebu povedal, da ga je v četrtek zvečer poklical njegov slovenski kolega, da bi ga obvestil, da bodo tudi Hrvaško umaknili s seznama varnih držav. Zatrdil je, da odločitev Slovenije ne bo spremenila pogojev za vstop hrvaških državljanov v Slovenijo.Na vprašanje, ali se bo kaj spremenilo za hrvaške državljane, ki nameravajo v Slovenijo, je Plenković dejal: »Oni bodo povedali, da gredo v Slovenijo, kam gredo in s katerim razlogom. To bo vse.«