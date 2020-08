Slabe novice: Grčija zaostrila ukrepe, preplah na potniški ladji

Jahte prvič čez tri tedne



Največ okužb na Dunaju

REUTERS Sebastian Kurz se večkrat na teden testira. FOTO: Lisi Niesner, Reuters

Potniška ladja vir okužb

V Grčiji so zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom danes poostrili ukrepe. Med drugim so v zaprtih javnih prostorih obvezne zaščitne maske, število gostov v barih je omejeno, obiski v bolnišnicah in domovih za starejše so dovoljeni le izjemoma. Je pa Grčija danes odprla šest svojih pristanišč za ladje za križarjenje. Grške oblasti so se za strožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa odločile, ker v zadnjem času število novih okužb vztrajno narašča. V sredo jih je bilo potrjenih 57, dan kasneje 65, v petek pa 78. Tistim, ki omejitev ne bodo spoštovali, grozi denarna kazen 150 evrov. Grški mediji poročajo, da policisti pogosto preverjajo spoštovanje ukrepov v javnem prevozu in gostinskih lokalih.Grčija je medtem za ladje za križarjenje prvič v letošnji poletni turistični sezoni odprla pristanišča Pirej, Rodos, Iraklion, Volos, Krf in Katakolon. Prve ladje je sicer po besedah ministra za pomorski prometpričakovati šele čez tri tedne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V Avstriji so po četrtkovih 175 okužbah v zadnjih 24 urah zabeležili 82 novih okužb, od tega več kot polovico na Dunaju. Med 82 novimi okužbami z novim koronovirusom jih je bilo 42 na Dunaju, 21 v Spodnji Avstriji in 17 v Zgornji Avstriji. Po tri okužbe so zaznali v Salzburgu in Vorarlbergu ter dve na Koroškem. Na Tirolskem imajo po prečiščenju podatkov 14 primerov manj kot dan prej, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so danes potrdili tudi v uradu avstrijskega kanclerja. Gre za enega od strokovnih sodelavcev, ki se je okužil v zasebnem krogu. Avstrijski kancler, ki se rutinsko večkrat testira na novi koronavirus, z okuženim sicer ne sodeluje neposredno. Kot smo poročali, se je zgodila okužba tudi v uradu slovenskega predsednika vlade Janeza Janše Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri 33 članih posadke potniške ladje norveške družbe Hurtigruten. Vsi člani posadke ostajajo v karanteni na krovu ladje, ki je zasidrana v kraju Tromsø na severu Norveške. Nobeden od skupno 158 članov posadke ne kaže znakov okužbe. Kljub temu so testirali vse in pri 33 je bil rezultat pozitiven, pri 120 pa negativen. Pet članov posadke morajo še enkrat testirati. Vse potnike so izkrcali z ladje takoj po vplutju v mesto. Skupno naj bi v zadnjih treh tednih potovalo na njej 380 ljudi. Potniki, ki so bili na ladji v zadnjih dneh, bodo morali v 10-dnevno karanteno, je v petek povedala predstavnica zdravstvenih služb v Tromsøju. Ladja naj bi v petek popoldne odplula nazaj na otočje Spitsbergi (Svalbard), a so pot odpovedali takoj po ugotovitvi prvih okužb pri posadki.