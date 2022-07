Slabe novice: 1000 ljudi ostalo brez potovanja in denarja

Srbski turizem se je znašel v precejšnjih težavah. Več deset tamkajšnjih potovalnih agencij je namreč v zadnjih dveh letih bankrotiralo. Številni popotniki, ki so imeli nadomestne vavčerje za aranžmaje, prestavljene zaradi epidemije korona virusa, pa so ostali brez denarja in brez dopusta, poroča Kurir.

To se je zgodilo tudi turistom, ki so potovanje plačali prek novosadske agencije Kompas Tourism & Travel. Zaradi epidemije koronavirusa se v sezoni 2020 niso mogli odpraviti na načrtovana potovanja, nadomestni boni pa po stečaju turistične agencije niso bili prav veliko vredni. Po besedah ​​potnikov se žogica zdaj z zavarovalnic seli na sodišče in stečajnega upravitelja, a so možnosti, da bi jim škodo povrnili, vse manjše.

Poplačila upnikom verjetno ne bo

Zavarovalnice, pri katerih ima agencija sklenjene police, so državljane, ki so se pritoževali, zavrnile z obrazložitvijo, da je razlog za odpoved potovanja covid, ki ga zavarovalnice obravnavajo kot 'višjo silo' in v tem primeru garancija potovanja ne velja. Ker je agencija šla v stečaj, se je okoli 400 potnikov od skupno skoraj 1000 obrnilo na stečajnega upravitelja, a je od njega prišel odgovor, da poplačila upnikom ne bo, ker Kompas nima premoženja. Potniki so se tako znašli v položaju, ko ne morejo dobiti denarne odškodnine, čeprav je imela agencija sklenjeno zavarovanje za primer plačilne nesposobnosti in odgovornosti za škodo, povzročeno na cestišču.