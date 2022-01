Slaba novica za Slovenijo: poglejte, kje smo na evropskem zemljevidu (FOTO)

Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je skorajda vsa Evropa obarvana temno rdeče, tudi Slovenija. Z rdečo barvo, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološke razmere, so obarvane zgolj Romunija, skoraj celotna Poljska in pa polovica Madžarske.

Slovenija je v celoti temno rdeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covida 19, že vse od 23. septembra. V tej kategoriji so po novem skoraj vse evropske države. Še pred enim tednom so bile vsaj deloma rdeče Nemčija, Avstrija, Švedska in Norveška.

Novi zemljevid. FOTO: Ecdc/tw

Rdeča skoraj celotna Evropa

Na novem zemljevidu je z rdečo obarvana celotna Romunija, ki je bila pred tednom dni skoraj povsem oranžna, deloma pa celo zelena. Rdeča je na danes posodobljenem zemljevidu še skoraj celotna Poljska. Tako je obarvana tudi vzhodna polovica Madžarske, zahodna polovica je medtem temno rdeča.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500, pri izračunih pa sicer upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Z oranžno barvo so na zemljevidu označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb ne presega 75, če je delež pozitivnih testov nad štirimi odstotki, ali kjer 14-dnevna incidenca okužb ne presega 200, če je delež pozitivnih testov pod štirimi odstotki. Med temno rdečo in oranžno je rdeča barva, medtem ko zelena pomeni najboljše epidemiološke razmere.