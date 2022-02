Slaba novica o podrazličici omikrona: to ugotavlja nova študija

Podrazličica omikrona BA.2 je bolj nalezljiva kot izvorna različica BA.1, ugotavlja zadnja danska študija. Novo podrazličico so doslej odkrili že v več deset državah, tudi v Sloveniji, na Danskem je že prevladujoča.

Študija, ki jo je objavil danski inštitut za nalezljive bolezni (SSI), razkriva, da je v primeru okuženosti člana gospodinjstva z različico BA.2 tveganje za okužbo drugega člana 39-odstotno. V primeru okužbe z različico BA.1 znaša to tveganje 29 odstotkov.

Necepljeni bolj podvrženi okužbi

»Obenem so necepljeni posamezniki dojemljivejši za okužbo s podrazličico BA.2 kot s BA.1,« je navedla zdravnica pri SSI Camilla Holten Moller. Pri cepljenih, zlasti tistih, ki so prejeli tudi poživitveni odmerek, je po njenem veliko manj možnosti za okužbo. Študijo so raziskovalci SSI v sodelovanju z danskimi univerzami opravili med 20. decembrom in 18. januarjem, zajela pa je približno 18.000 ljudi.

Na Danskem kljub rekordnim številkam okuženih z novim koronavirusom s torkom odpravljajo vse omejitvene ukrepe, pri čemer se sklicujejo na velik delež cepljenih proti covidu 19 in manjšo resnost bolezni, ki jo povzroča omikron.