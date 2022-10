Skupilo jo je najstarejše japonsko stranišče (FOTO)

Ne le da je najstarejše in zato izredno cenjeno stranišče v državi, ki izhaja iz obdobja dinastije Muromači in ima prostore v slavnem templju Tofukudži, hudo poškodovano, za to je kriva oseba, ki je zaposlena pri združenju za ohranjanje kulturne dediščine. Po podatkih pristojnih je bil 30-letnik pri vzvratni vožnji nepreviden in prehiter, tako da se je zaletel v lesena vrata, za katerimi so 500 let stari toaletni prostori.

Prehitro vzvratno

Dogodek v Kjotu je razburil japonsko javnost in pritegnil pozornost svetovnih medijev, ki še poročajo, da se v nesreči ni poškodoval nihče: na stranišču v usodnem trenutku k sreči ni bilo nikogar, voznik, ki jo je odnesel s celo kožo, pa je bil v avtomobilu sam in je po trčenju takoj poklical policijo. V budističnem templju so sicer presenečeni nad obsežno materialno škodo, saj so mogočna, dva metra visoka lesena vrata popolnoma uničena, poškodovana sta tudi stebra. Vzrok nesreče oziroma zakaj je 30-letnik izgubil nadzor nad svojo staro toyoto, še ugotavljajo, za zdaj je znano le, da je bil voznik v templju na obisku po službeni dolžnosti. Pristojni upajo, da se bodo prenove lahko lotili čim prej in stranišče znova kar najhitreje usposobili, saj tempelj jeseni obišče veliko ljudi.

Vzrok nenavadne nesreče še preiskujejo.

V toaletnih prostorih z zgodovinskim pečatom je 20 stranišč, ki niso več v uporabi, zunanji obiskovalci pa si lahko znamenitost ogledajo z zunanje strani stavbe. V templju, kjer danes delujejo različne ustanove, denimo raziskovalni inštitut, je nekoč bivalo po sto menihov. Toaletni prostori so daleč od današnjih sodobnih in majhnih prostorov, s svojo praktično zasnovo in velikostjo navdušijo in presenetijo marsikaterega obiskovalca; na 450 kvadratnih metrih površine, ki jo krasijo umetniška dela, je v dveh vrstah na voljo 20 odprtin, izklesanih v kamen, blato in urin pa sta se nabirala v posebnem zbiralniku, ki so ga praznili in vsebino prodajali okoliškim kmetom kot kakovostno gnojilo. Konstrukcijo podpirajo mogočni stebri, stranišča pa stojijo blizu dvorane za meditacijo, da so bila menihom kar najbližje.

V toaletnih prostorih je v dveh vrstah 20 odprtin.