Skrivnostno izginotje deklice iz Vatikana: vpleten naj bi bil celo papež, gre za pedofilijo in orgije?

Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi je dokumentarni film o pogrešani najstnici iz Vatikana, njeno izginotje, ki je na noge dvignilo ves planet, pa je odprlo brezno temačnih skrivnosti.

Pogrešajo jo 37 let

Najstnico Emanuelo so nazadnje videli 22. junija 1983 v središču Rima, ko se je vračala iz glasbene šole. Družina jo je takoj začela iskati, vendar je bil vsak poskus zaman. Njeno izginotje so prav tako prijavili pristojnim organom, ki pa primera sprva niso jemali resno. Zato je družina vzela stvari v svoje roke ter ves Rim in Vatikan polepila s plakati pogrešane Emanuele. Pripisali so tudi svojo telefonsko številko in kmalu so jih poklicali domnevni ugrabitelji. Ti so zahtevali osvoboditev turškega atentatorja Mehmeta Ali Ağca, ki je streljal na papeža Janeza Pavla II. Če do osvoboditve ne bo prišlo, bodo Emanuelo ubili. Novica o izginotju je prišla tudi do samega papeža, a Vatikan jim ni bil v pomoč, čeprav je bila Emanuela njihova državljanka in hči enega od zaposlenih v prefekturi papeške hiše.

Dokumentarec je prepleten z različnimi liki, ki analizirajo celoten primer, med njimi sta Emanuelin brat Pietro in novinar Andrea Purgatori, ki si želita priti do zaključka, kaj se je dejansko zgodilo. Vatikan opisuje kot državo, ki ima svoja pravila, kjer vlada absolutna monarhija, državo, ki velja za nekaj svetega in nedotakljivega, a je hkrati polna temačnih skrivnosti. Sodeč po dokumentarcu sodeluje z italijansko mafijo, ki ji pere denar, mafija pa jih tako drži v šahu.

Kaj se je zares zgodilo, (še) nihče ne ve, predstavljenih pa je več teorij zarote, ki se nanašajo na ugrabitev: od tega, da so želeli ugrabitelji osvoboditi Mehmeta Ali Ağco, do tega, da so vpleteni KGB, Vatikanska banka, italijanska mafija in celo dva papeža. Slednje dodatno podžge srečanje Emanuelinega brata in papeža Frančiška, ki mu zatrdi, da je Emanuela v nebesih.

Jo je zlorabil nekdo iz Vatikana?

Emanuelina družina in njihov odvetnik že 37 let delajo na tem, da bi odkrili, kaj se je zgodilo. Menijo, da Vatikan pozna resnico, ki jo skuša prikriti, ter da je nekdo iz Vatikana vpleten v ugrabitev in morebiten umor Emanuele. Zadnja epizoda dokumentarca namreč prikazuje izpoved Emanueline prijateljice iz šole, ki je želela ostati anonimna, saj tudi sama živi v strahu, da bo doživela podobno usodo kot Emanuela.

Povedala je, da je Emanuelo le teden dni pred ugrabitvijo nekdo zelo blizu papežu spolno nadlegoval, medtem ko se je sprehajala po vatikanskem vrtu. Emanuela ni vedela, na koga naj se obrne, saj je menila, da je nihče ne bo jemal resno. Vedno se je ugibalo, da Cerkev prikriva primere pedofilije in spolnega nadlegovanja, pričevanje Emanueline prijateljice pa je ta ugibanja samo še podžgalo.

Emanuelin brat še naprej neumorno išče resnico in prosi le eno: da mu povedo, kje je Emanuela, da bi njena družina, predvsem mama, ki šteje 92 let, vedela, kje je pokopana ali kje jo obiskati.

Zdi se, da bo Emanuelovo izginotje za vedno ostala velika skrivnost, ki prebuja najtemnejše misli in skriva številne skrivnosti.