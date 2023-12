Skrivnostno, hkrati čudežno: našli fanta, ki je izginil pred šestimi leti, sumili so, da so ga ugrabili

Alex Batty je bil star 11 let, ko je izginil med potovanjem po Španiji z mamo in dedkom v mestu Marbella na jugu Andaluzije. Dečkovo iskanje je trajalo šest let, saj je družina verjela, da je bil ugrabljen. Kljub trudu policije iskanje ni prineslo rezultatov. Vendar se je zgodil pravi čudež in zdaj, pri 17 letih, so Alexa našli v Revelu blizu Toulousa na jugu Francije.

Čeprav policistom ni pokazal nobenega uradnega dokumenta, jim je razkril svojo identiteto. Njegov obraz in njegova zgodba se v vseh pogledih ujemata z obrazom Britanca, ugrabljenega leta 2017, tako navaja The Sun.

Dneve je hodil, nato je mimo pripeljal tovornjak

Preiskovalci verjamejo, da je Alex peš odšel iz podeželske gorske skupnosti Revel v Pirenejih in hodil več dni, preden ga je opazil voznik tovornjaka, ga pobral in poklical policijo. Celoten primer je še vedno zavit v tančico skrivnosti, a naj bi najstnik svojo zgodbo policiji povedal veselo in umirjeno.