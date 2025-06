Skrivnostni predmeti na nebu! Rusija trdi, da gre za ... (VIDEO)

Na nebu nad Kazahstanom, Kirgizistanom in ob ruski meji so v četrtek zvečer opazili nenavadne svetleče predmete, kar je sprožilo val ugibanj tako v ruskih kot ukrajinskih medijih. Na ruskih kanalih omrežja Telegram so se hitro razširila namigovanja, da naj bi šlo za ostanke domnevno izjemno zmogljive ruske balistične rakete srednjega dosega Orešnik.

Po navedbah ruskih propagandnih virov naj bi šlo prav za to raketo, izstreljeno z vojaškega poligona Kapustin Jar v Astrahanski regiji, v bližini meje s Kazahstanom. Znani Telegram kanal Readovka je poročal o »ognjenih kroglah«, ki so padale z neba.

Svetleče predmete so opazili nad Kazahstanom, Kirgizistanom in rusko mejo, vsi so se gibali po isti poti, kar je sprožilo mnoge teorije — od meteoritov do NLP-jev.

Po besedah astronomke Svetlane Moškine z Astrofizikalnega inštituta Fesenkova, ki jih povzema ukrajinski portal Fokus, posnetki najverjetneje prikazujejo faze izgorevanja vesoljske ladje v atmosferi. »Možno je, da gre za dele rakete, ki so bili izstreljeni v goste plasti atmosfere, kjer so zgoreli in na nebu pustili svetlobne sledi,« je pojasnila.

Gre za naraven pojav?

Ukrajinski portal RBC Ukrajina poroča, da je kazahstansko obrambno ministrstvo sporočilo, da niso zaznali nobenega kršenja zračnega prostora in da za prebivalstvo ni nevarnosti.

»Ta pojav spominja na ostanke vesoljskega plovila ob vnovičnem vstopu v atmosfero ali na meteorski dež. Običajno takšni predmeti zgorijo v gostih plasteh atmosfere in ne dosežejo zemeljske površine,« so pojasnili na ministrstvu.

Neuspeh Rusije? Nekateri menijo, da gre za neuspelo vojaško operacijo Rusije: »Ruski poskus povračilnih ukrepov proti Ukrajini z novo razvito raketo Orešnik se je končal s spektakularnim neuspehom,« je zapisal uporabnik omrežja X. »Raketa je eksplodirala v zraku blizu Kazahstana.«

Po poročanju ruskega Radio1 gre najverjetneje prav za meteorski dež, saj tistega dne iz ruskega kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu ni bilo izstrelitev. Vrhunec meteorske aktivnosti je bil sicer predviden prav za četrtek in petek, ko je bilo pričakovati do 50 meteorjev na uro — pojav, ki je viden z različnih koncev sveta.

Obrambno ministrstvo je prebivalce pozvalo k mirnosti in jih opozorilo, naj ne širijo neresničnih informacij. Pristojni organi naj bi pojav že preiskovali.

Lahko nese več jedrskih bojnih glav

Spomnimo, da so ruske sile novembra 2024 pri napadu na Dnipro uporabile balistično raketo srednjega dosega, za katero je Rusija trdila, da gre za novi projektil Orešnik, domnevno sposoben nositi več jedrskih bojnih glav.

Poznejše analize so pokazale, da naj bi bil Orešnik verjetno predelana različica rakete RS-26 Rubež. Po neuradnih informacijah naj bi imela doseg približno 5500 kilometrov, o sami raketi pa javno ni znanih veliko podatkov.