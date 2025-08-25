PRILJUBLJENA DESTINACIJA

Skrivnostni pogini psov na obali

V bližini naplavilo strupene ostanke palmovega olja.
Fotografija: Veterinarji lastnikom odsvetujejo sprehajanje psov v laguni. FOTO: Jhampier Giron/Getty Images
Veterinarji lastnikom odsvetujejo sprehajanje psov v laguni. FOTO: Jhampier Giron/Getty Images

L. K.
25.08.2025 ob 06:15
L. K.
25.08.2025 ob 06:15

Sprehajalce psov so pozvali, naj bodo še kako pozorni, potem ko je pes poginil v laguni Broadwater, samo dve milji od Tywyna v Walesu, ki je tudi priljubljena destinacija za turiste in pohodnike. Laguna se je izoblikovala v 19. stoletju in je vse odtlej območje posebnega pomena, obdano z zelenimi travniki in prostranimi slanimi močvirji.

Četudi gre za izjemno oazo, pa zdaj dopustnike in lastnike hišnih ljubljenčkov pozivajo, naj se ji izognejo v velikem loku. Izkazalo se je, da je hišni ljubljenček po sprehodu po njegovi priljubljeni poti poginil v sumljivih okoliščinah.

Broadwater v Walesu FOTO: wikipedia
Broadwater v Walesu FOTO: wikipedia

Po navedbah veterinarske klinike Williams s sedežem v Tywynu je pes poginil 15. avgusta – po obisku Broadwaterja. Čeprav testiranje krvi še ni bilo mogoče, so simptomi hišnega ljubljenčka vseeno ustrezali simptomom, ki kažejo na izpostavljenost strupom.

To se ni zgodilo prvič

Nekateri domačini trdijo, da se to ni zgodilo prvič. Nekdo je zapisal: »Svojo psičko sem izgubil v pičlih 24 urah, in to zaradi nečesa, kar je pobrala v Broadwaterju.« Javil se je še nekdo in zatrjeval, da bi po obisku Broadwaterja prav tako kmalu izgubil svojega hišnega ljubljenčka: »Ne, to se sploh ni zgodilo prvič. Tudi jaz poskušam razvozlati, zakaj bi psi zboleli ali celo poginili po obisku Broadwaterja. Kmalu bi namreč izgubil svojega psa, potem ko je pil iz luže, ki je bila tam.«

Svojo psičko sem izgubil v pičlih 24 urah, in to zaradi nečesa, kar je pobrala v Broadwaterju.

Veterinarji lastnikom odsvetujejo sprehajanje psov po omenjenem območju ter prijavo vsega, kar se jim zdi sumljivo. Morda pa se skrivnost skriva v podatku, ki so ga angleški mediji medtem razkrili, in sicer, da je malce severneje na obalo Walesa naplavilo nevarne strupene madeže. Menda gre za zgoščene ostanke palmovega olja, kar naj bi bilo videti kot ušesno maslo. Ti ostanki absorbirajo številne kemikalije in odplake. In če pes poje te ostanke, lahko povzročijo resno okužbo.

Obalna straža Združenega kraljestva je lastnike psov že opozorila, naj bodo pozorni na morebitne sumljive kamenčke, ki imajo voskasto teksturo in oddajajo močan vonj: »Če jih vaš pes poje, ga takoj odpeljite k veterinarju!«

pes psi hišni ljubljenčki nevarnost opozorilo smrt pogin psička domači ljubljenčki hišni ljubljenček

