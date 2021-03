Skrivnostni podzemni predori

Nihče ni vedel zanje

122 centimetrov so visoki.

Za šokantne najdbe je pogosto zaslužno golo naključje in tako je bilo tudi na jugu Walesa, kjer so delavci prenavljali električno napeljavo na enem od posestev v naselju. Med premikom električnega droga so zaposleni pri elektropodjetju osupli najprej odkrili nenavaden jašek, za katerega se je pozneje izkazalo, da je del podzemnega labirinta predorov, povezanih z ostanki bližnje opatije iz 12. stoletja.Ko se je jašek začel širiti, so menili, da morda vodi v podzemno jamo, zbiralnik vode, klet, vojaški bunker ali zaklonišče, a izkazalo se je, da je del veliko večjega in zapletenejšega sistema, očitno povezanega z vaško cerkvijo. Ta stoji sredi vasi Tintern, ki so jo zdaj zaradi izjemnega zanimanja preplavili arheologi in seveda predstavniki sedme sile, dokler ne bodo končali izkopavanj, se tudi električne napeljave ne bodo dotikali, da je zgodovinska najdba ustavila prenovo, pa se ne jezi niti sam lastnik posestva, kjer se je pustolovščina tudi začela. Čeprav imajo številni med njimi podrobne zemljevide območja in zemljiškoknjižne podatke, stare tudi več stoletij, se nikomur niti sanjalo ni, da je pod njimi skrivni svet, o njem nimajo podatkov niti v pristojni škofiji, čeprav je opatija očitno povezana s sistemom predorov. Ti potekajo tudi vzdolž potoka, ki se zliva v reko Seven, in pod današnjo sprehajalno stezo, po večini pa so visoki le 122 centimetrov, tako da se arheologom in drugim strokovnjakom obeta skrajno neudobno delo.A vsekakor nadvse zanimivo. Izkopavanja bodo verjetno trajala več let, a v vasi upajo, da jim bodo lahko raziskovalci vsaj nekaj odgovorov in zanimivosti ponudili že v prihodnjih mesecih. Že sam obstoj podzemnih predorov, ki so nedvomno imeli pomembno poslanstvo, če niso začrtani na nobenem zemljevidu ali vsaj z besedo omenjeni v kateri od cerkvenih knjig, bo v valižansko vasico zanesljivo pritegnil turiste in prihodek.