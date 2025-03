Skrivnostni incidenti po državi, nihče ne ve, kaj se dogaja. Omenja se javna hiša, policija v temi (VIDEO)

V zadnjih tednih so številne hiše po Londonu poškropili z rdečo barvo, prebivalci pa so zaskrbljeni. Odgovore iščejo pri policiji in lokalnih oblasteh. Rdeča barva se je pojavila na fasadah več hiš v severovzhodnem Londonu, vendar so v zadnjih mesecih številna londonska okrožja doživela podobne napade. Poleg rdeče barve na vhodnih vratih je pogosto napisana beseda - javna hiša. A podobni incidenti so se zgodili v drugih mestih - Huddersfield, Bradford, Reading. To se dogaja že od leta 2023, a policija krivcev še ni našla.

Od tolp do Gaze, policija tava v temi

V skupinah na družbenih medijih so uporabniki navajali teorije, ki segajo od incidentov, povezanih s tolpami, do vojne v Gazi. Prebivalci Walthamstowa so za Guardian povedali, da so prejeli z barvo poškropljeno anonimno pismo, v katerem so trdili, da je bližnja hiša javna hiša.

Preiskave, ki jih je policija izvajala v zadnjih 18 mesecih, niso dale rezultatov. Londonska policija skuša ugotoviti, ali obstaja povezava z incidenti, ki so se zgodili zunaj mesta.

Stella Creasy, poslanka iz Walthamstowa, je dejala, da je zaskrbljujoče, da so o takih incidentih poročali po vsej državi, vendar ni bilo neke osrednje koordinacije pri preiskavi.

Lastnica ene od hiš je povedala, da je pretresena, ker je rdeča barva prekrila obe nadstropji njene hiše.

»Ne vem, kako naj to razložim svojemu sinu, Rada bi se samo pogovorila z ljudmi, ki to počnejo, in jih vprašala, kaj hočejo,« je dejala.