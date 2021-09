Skrivnostna ženska s plaže. Jo poznate?

Policija še vedno ni ugotovila, kdo je ženska, ki je bila okrvavljena najdena na Krku. Ostala je namreč brez spomina, o njej pa smo poročali tudi pri nas. Med drugim so nedavno angleški mediji razkrili, da ženska odlično govori angleško. To so potrdili tudi pri primorsko-goranski policijski upravi.Ženska je bila najdena 12. septembra okoli 8.30 na območju občine Dobrinj med krajema Rudine in Čižići na Krku. S čolna jo je na obali zagledal neki moški in o tem obvestil policijo. Policisti so okoli 60-letno žensko prevzeli podhlajeno, dehidrirano in z vidnimi poškodbami po obrazu (policija ni potrdila, da bi poškodbe nastale zaradi kaznivega dejanja). Žensko so nato odpeljali v bolnišnico na Reko.Zdravstveno stanje ženske je stabilno, po končanem zdravljenju oziroma po odpustitvi iz bolnišnice pa bo skrb zanjo prevzel pristojni center za socialno delo. Policija bo naredila vse, da ugotovi identitete ženske in vse okoliščine v zvezi z njo, potrdila pa je, da se jim do zdaj ni javil nihče, ki bi jo pogrešal.