Skrivnostna povezava med Donaldom Trumpom in vdovo umorjenega Kirka (FOTO)

Donald Trump in Erika Kirk, vdova nedavno umrlega Trumpovega tesnega zaveznika Charlieja Kirka, sta v zadnjih tednih v središču pozornosti. Čeprav ju je tokrat povezala tragična izguba, so uporabniki družbenih omrežij razkrili nepričakovano povezavo iz njune preteklosti, ki je mnoge presenetila.

Spomnimo, Erika in Trump sta se zbližala po tem, ko je bil njen mož na začetku meseca ubit v ameriški zvezni državi Utah. Na spominski slovesnosti 21. septembra sta skupaj stopila na oder, se objela, Trump pa jo je tolažil, medtem ko je Erika ganjeno govorila o svojem pokojnem možu.

Erika kot najstnica pod Trumpovo lastnino

Izkazalo se je, da sta se njuni poti morda križali že veliko prej. Še preden je postala direktorica in žena Charlieja Kirka, je bila Erika podjetnica in udeleženka lepotnih tekmovanj. Uporabnik družbenega omrežja X je izbrskal njene stare fotografije v bikiniju z izbora za Miss in zapisal: »Oooooh. Erika Kirk je tekmovala na izboru za Miss ZDA 2012, ki je bil v lasti Donalda Trumpa. Njen talent na izboru za Miss Arizone je bil dribling z dvema žogama. Na svoji spletni strani ima še vedno objavljene kontaktne podatke za modeling in igralske angažmaje.«

Trump je bil lastnik lepotnega tekmovanja Miss ZDA od 90. let do leta 2015, pri čemer je imel precejšen vpliv na sam proces izbire zmagovalk. Leta 2012, ko se je Erika udeležila tekmovanja, je bil še vedno solastnik organizacije Miss Universe. Erika je poleg tega sodelovala tudi na izboru za Miss Teen USA, kjer je promovirala dobrodelno delo svoje krščanske organizacije Everyday Heroes Like You.

Erika Kirk med spominsko slovesnostjo za svojega moža, političnega aktivista Charlieja Kirka. FOTO: Win Mcnamee Getty Images Via Afp

Preliminarni sodniki so takrat razkrili, da je Trump osebno izbiral zmagovalke in komentiral njihov nastop. Erika je novembra 2011, prav na svoj 23. rojstni dan, osvojila naziv Miss Arizone, kar jo je popeljalo na nacionalni izbor. Za revijo AZ Foothills je takrat povedala: »Tisto, kar je zares pomembno, je narediti razliko – jaz želim spremeniti svet. Bleščice so le bonus.«

Povezave družin Kirk in Trump

Ostaja sicer nejasno, ali sta se Erika in Trump osebno poznala že v času tekmovanj, a dejstvo je, da je bila zaradi svoje zmage del kroga ljudi, povezanih s Trumpovo organizacijo.

Na družbenih omrežjih pa so se pojavile tudi špekulacije, da je Erikin oče sodeloval pri gradnji Trumpove stolpnice v New Yorku. Če to drži, bi to pomenilo, da vezi med družinama Kirk in Trump segajo še dlje v preteklost.