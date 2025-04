Skrivnostna okužba se širi, Aleksandra pojasnila: »Simptomi so podobni covidu, oboleli izkašljuje kri«

V Rusiji je izbruhnila skrivnostna okužba, zaradi katere bolniki izkašljujejo kri in imajo visoko vročino. Bolezen se začne s simptomi, podobnimi covidu, kot so šibkost in bolečine v mišicah. Vendar pa v petih dneh pri bolnikih temperatura naraste na 39 stopinj, nato pa začnejo kašljati kri.

Objave na družbenih omrežjih kažejo, da so bili primeri prijavljeni v več mestih, vendar pa uradniki niso potrdili, koliko primerov je bilo prijavljenih. Poleg tega so zanikali izbruh in trdijo, da niso našli nobenih dokazov o novem ali neznanem virusu, ki kroži v državi. Okuženi bolniki so bili na testih za covid in gripo negativni, zdravniki pa naj bi diagnozo zapisali kot »akutno okužbo zgornjih dihalnih poti nedoločenega izvora«, ob tem navaja Daily Mail.

Veliko bolnikov s »čudnim virusom«

Ženska, ki se je predstavila kot Aleksandra, je na Telegramu sporočila, da je okužena s skrivnostnim virusom.

»V Rusiji se je pojavil neznani virus. Okuženi že več tednov trpijo zaradi visoke temperature in izkašljujejo kri, testi na covid in gripo pa so negativni. Simptomi bolnikov so enaki: vse se začne z običajno bolečino in šibkostjo, a po nekaj dneh je nemogoče vstati iz postelje. Temperatura se dvigne do 39, vse skupaj pa spremlja kašelj.« Povedala je, da po tednu jemanja antibiotikov še vedno kašlja, peti dan pa je opazila kri. Zapisala je še, da so ji zdravniki povedali, da dobivajo veliko bolnikov, okuženih s »čudnim virusom«.