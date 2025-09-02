Skrivnostna črna vreča letela skozi okno Bele hiše?! Tajna služba molči, na spletu vre

Dogodek, ki se je zgodil v ponedeljek v Beli hiši, je sprožil plaz odzivov na družbenih omrežjih, poroča Times Now Digital.

Na posnetku, ki se je hitro razširil po spletu, je videti, kako z drugega nadstropja Bele hiše skozi okno zletela temna, še neidentificirana vreča. Dogodek se je zgodil v neposredni bližini varnostno omejenega območja, kar pomeni kršitev protokola.

Ameriška Tajna služba in Bela hiša se na dogodek še nista odzvali, kar je v javnosti sprožilo plaz ugibanj. Na družbenih omrežjih so se pojavile številne teorije – od razlage, da gre zgolj za smetenje, pa vse do špekulacij o prikrivanju varnostnega ali zdravstvenega incidenta.

»Zakaj bi nekdo metal predmete skozi okno Bele hiše? To nima smisla. Javnost si zasluži odgovore – vsaj zaradi varnosti. Kaj počne Tajna služba?« se je spraševal eden od uporabnikov omrežja X.

Ugibanja o zdravju predsednika

Dogodek prihaja v času, ko je javnost vse bolj zaskrbljena zaradi zdravstvenega stanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prejšnji teden so se na družbenih omrežjih razširile govorice o njegovi domnevni smrti, saj se nekaj časa ni pojavljal v javnosti, predsedniški urnik pa je bil prazen. Trump je govorice zavrnil s svojim nastopom na igrišču za golf.

Kljub temu špekulacije ne pojenjajo. Razprave so se okrepile po tem, ko so pred dvema tednoma na predsednikovi roki opazili vidno modrico, ki je Bela hiša doslej ni komentirala.

Že julija pa je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt priznala, da Trump trpi za kronično vensko insuficienco – boleznijo, ki povzroča otekanje nog. Njegovi sodelavci zagotavljajo, da je predsednik še vedno sposoben opravljati svojo funkcijo, a fotografije, na katerih so vidne otekline, na spletu spet spodbujajo dvome in ugibanja.