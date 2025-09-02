KJE JE TRUMP?

Skrivnostna črna vreča letela skozi okno Bele hiše?! Tajna služba molči, na spletu vre

Ameriška Tajna služba in Bela hiša se na dogodek še nista odzvali, kar je v javnosti sprožilo plaz ugibanj.
Fotografija: Kje je predsednik? FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
Odpri galerijo
Kje je predsednik? FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

N. P.
02.09.2025 ob 19:13
02.09.2025 ob 19:13
N. P.
02.09.2025 ob 19:13
02.09.2025 ob 19:13

Dogodek, ki se je zgodil v ponedeljek v Beli hiši, je sprožil plaz odzivov na družbenih omrežjih, poroča Times Now Digital.

Na posnetku, ki se je hitro razširil po spletu, je videti, kako z drugega nadstropja Bele hiše skozi okno zletela temna, še neidentificirana vreča. Dogodek se je zgodil v neposredni bližini varnostno omejenega območja, kar pomeni kršitev protokola.

Ameriška Tajna služba in Bela hiša se na dogodek še nista odzvali, kar je v javnosti sprožilo plaz ugibanj. Na družbenih omrežjih so se pojavile številne teorije – od razlage, da gre zgolj za smetenje, pa vse do špekulacij o prikrivanju varnostnega ali zdravstvenega incidenta.

»Zakaj bi nekdo metal predmete skozi okno Bele hiše? To nima smisla. Javnost si zasluži odgovore – vsaj zaradi varnosti. Kaj počne Tajna služba?« se je spraševal eden od uporabnikov omrežja X.

Ugibanja o zdravju predsednika

Dogodek prihaja v času, ko je javnost vse bolj zaskrbljena zaradi zdravstvenega stanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prejšnji teden so se na družbenih omrežjih razširile govorice o njegovi domnevni smrti, saj se nekaj časa ni pojavljal v javnosti, predsedniški urnik pa je bil prazen. Trump je govorice zavrnil s svojim nastopom na igrišču za golf.

Kljub temu špekulacije ne pojenjajo. Razprave so se okrepile po tem, ko so pred dvema tednoma na predsednikovi roki opazili vidno modrico, ki je Bela hiša doslej ni komentirala.

Že julija pa je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt priznala, da Trump trpi za kronično vensko insuficienco – boleznijo, ki povzroča otekanje nog. Njegovi sodelavci zagotavljajo, da je predsednik še vedno sposoben opravljati svojo funkcijo, a fotografije, na katerih so vidne otekline, na spletu spet spodbujajo dvome in ugibanja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Donald Trump Bela hiša ZDA posnetek skrivnost vreča

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.