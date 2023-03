Skrivnostna bolezen ubila pet ljudi: simptoma sta glavobol in krvavitev iz nosa

Pandemije koronavirusa še ni konec, ko iz afriškega kontinenta, bolj natančno iz Tanzanije, prihajajo novice o novi skrivnostni bolezni, zaradi katere je umrlo pet ljudi, poroča The Sun.

Pristojni v državi delajo vse, da bi čim prej identificirali bolezen, ki je do zdaj okužila sedem ljudi.

To so glavni simptomi bolezni

Bolezen so najprej zaznali v regiji Kagera, na severozahodu države. Zdravnik iz Tanzanije Tumaini Nagu je dejal, da so glavni simptomi glavobol, vročina, utrujenost in krvavitev iz nosa.

Tamkajšnje oblasti ljudi svarijo, naj se izogibajo ljudem, ki so zboleli.

Lani umrli trije, na koncu potrdili to bolezen

Julija lani so o podobnih simptomih poročali iz območja Lindi, ki je bliže obali. Trije ljudje so umrli, na koncu so ugotovili, da gre za leptospirozo, ki se širi prek izločkov (urina) živali, tudi prašičev in podgan.

Simptomi so podobni, kot jih zdaj zaznavajo v Kageri.

Nezdravljena leptospiroza lahko poškoduje ledvice, povzroči odpoved jeter, respiratorne težave in tudi smrt.