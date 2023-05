Skrivnost votline: našli stara okostja šestih zvezanih oseb (FOTO)

Španski arheologi na Kanarskih otokih so zbegani: kdo so bili mladeniči, katerih okostja so našli v votlini na pečini nad morjem z obrazi na tleh, z rokami, zvezanimi na hrbtu, prekriti pa so bili s kamenjem. Dokazi na najdišču v zalivu Arriba pri mestecu Galdar na severu Gran Canarie kažejo na nasilno smrt pred več stoletji, morda tudi iz obdobja pred špansko osvojitvijo arhipelaga severozahodno od Afrike.

Okostnjaki so bili zvezani in zasuti s kamenjem.

»Mladi moški niso bili pokopani v pravem pomenu besede ... To je bil pogrebni običaj, ki izkazuje zelo izrazito simbolično nasilje,« je razložila Veronica Alberto, vodja izkopavanja v zalivu Arriba. Trupla so bila grobo odvržena na skalnata tla in prekrita s kamenjem, je povedala tiskovni agenciji Reuters. Nekateri izmed ubitih moških so imeli tudi zvezane okončine.

»Mogoče je šlo za dejanje staroselcev, a zaradi določenih značilnosti arheološkega najdišča moramo gledati širše in razmisliti tudi o tem, da gre za dogodek iz obdobij po prihodu Špancev, morda iz 16., 17. ali 18. stoletja,« je pojasnila Veronica Alberto iz družbe za arheološka izkopavanja Tibicena. Ker v votlini niso našli drugih predmetov, ki bi arheologom pomagali dognati, kdaj se je dejanje zgodilo, bodo morali počakati na rezultate radiometričnega datiranja kosti. A to bo trajalo še nekaj mesecev.

Votlina je težko dostopna, v preteklosti pa je bila zasuta.

Arheologi, ki so pri dostopanju do votline na klifu uporabljali varnostne pasove in vrvi, pravijo, da to ni bilo običajno pokopališče, saj so v njem našli le moške okostnjake. Ugotovili pa so, da je vseh šest mladeničev imelo močne roke, kar nakazuje, da so se ukvarjali z neko obliko telesne aktivnosti. Kakor je poročal lokalni časnik La Provincia, arheologi niti niso vedeli za votlino, dokler je ni razkrila erozija. Kot kaže, je votlino v preteklosti zasul velik zemeljski plaz.