Skrivnost treh črnih kovčkov: Putin se od njega nikoli ne loči in lahko odloča o usodi človeštva (VIDEO)

Vladimir Putin se vedno, ko mu gre slabo na ukrajinskem bojišču, zateče k enaki retoriki. Nikoli ne grozi z jedrskim orožjem neposredno, vendar je dovolj, da ga le bežno omeni, da se naježijo lasje.

Čeprav malokdo verjame v najslabši razplet, pa nihče ne more s 100-odstotno gotovostjo trditi, da do tega ne bo prišlo.

Kakšen je postopek za začetek jedrskega napada?

Skrivnost se skriva v črnem kovčku. Natančneje treh kovčkih.

Jedrski kovček. FOTO: Zaslonski Posnetek/youtube

Eden kovček, gre za prenosni jedrski nadzorni sistem, je pri Putinu in ga ima vedo pri sebi. V primeru napada Putin osebno napiše šifre in kode za odklepanje jedrskega orožja v kovčku (v tajnih službah znano kot nogometna žoga). Nato načelnik generalštaba in minister za obrambo storita isto v svojih kovčkih.

Signal gre nato v posebno službo generalštaba, ki ukaz posredujejo poveljstvu jedrskih sil. Po tem se ukaz prenese na častnika, odgovornega za izstrelitev.

Napad možen le, če ukaz pride iz vseh treh virov

Maksim Starčak, strokovnjak za rusko jedrsko politiko, je pred časom za ruski neodvisni portal Meduza povedal, da bi bil jedrski napada sprožen, ko bi predsednik, načelnik generalštaba in minister za obrambo dali dovoljenje iz svojih jedrskih kovčkov.

»Če se Putin odloči uporabiti taktično jedrsko orožje v Ukrajini, obstaja le nekaj točk, ki lahko zaustavijo napad,« je dejal Starchak. Teoretično se lahko zgodi, da nekdo zavrne ukaz in lastno odgovornost za sodelovanje v smrtonosni verigi.