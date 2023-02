Skrivnost na obali: naplavilo je kovinsko kroglo

Na plažo Enšu v mestu Hamamacu na Japonskem je naplavilo veliko kovinsko kroglo s premerom približno meter in pol. Oblasti so priznale, da ne vedo, kaj bi predmet lahko bil, in tudi ne, kako se je znašel tam. Strokovnjaki so z rentgensko tehnologijo ugotovili, da je votel, zato so prepričani, da ne gre za eksplozivno telo.

Prav tako ni nikakršnih znakov, da bi bila krogla del vohunske opreme bližnje Severne Koreje ali Kitajske. Pojavila se je namreč potem, ko so iz več držav poročali o sumljivih vohunskih balonih, kar je sprožilo številna ugibanja. Dva dvignjena ročaja na površini krogle kažeta na to, da se lahko zatakne za kaj drugega, kar je spodbudilo razlago, in sicer da gre le za privezno bojo, ki se je pač odvezala.

Pregledali so jo z rentgensko tehnologijo in ugotovili, da je votla.

Oranžno rjavo kroglo je na plaži med sprehodom opazila domačinka in o njej obvestila oblasti. Predmet je zdaj pod nadzorom policije, ta je takoj zaprla območje v premeru 200 metrov in na pomoč poklicala strokovnjake za eksplozive. Ugotovili so le, da predmet ne bo eksplodiral, saj je votel.

Eden od domačinov pa je povedal, da je krogla tam že mesec dni. »Poskušal sem jo potisniti, a je nisem mogel premakniti,« je povedal za lokalno televizijo. Nekateri pravijo, da spominja na predmet iz priljubljene serije mang Dragon Ball, nekateri pa jo povezujejo z nezemljani.