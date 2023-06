Skriti kotički dubrovniške riviere

Dubrovniška riviera je ena najlepših in najbolj obiskanih destinacij na Hrvaškem. Leži v južnem delu države in ponuja popolno kombinacijo zgodovine, kulture, narave in avantur. Regija obsega Dubrovnik in njegovo okolico, otoke Korčula, Mljet in Lastovo ter polotok Pelješac in Neretvo, od katerih ima vsak povsem svoje posebnosti. Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, kulture, hrane ali plaž, dubrovniška riviera za vsakogar ponuja nekaj.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je TZ Dubrovačko - neretvanske županije