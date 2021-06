Skrb vzbujajoče? Veliki premiki ruskih in ameriških vojaških sil (VIDEO)

Varnost je na prvem mestu. FOTO: Denis Balibouse, Reuters

Jo Biden je prispel v Švico. FOTO: Denis Balibouse, Reuters

FOTO: Denis Balibouse, Reuters

Nekaj dni pred zgodovinskim sestankom ameriškega in ruskega predsednika so se tuji mediji razpisali o pomenu srečanja pa tudi o velikih vojaških premikih.inse danes sestajata v Ženevi.Ruska vojska naj bi po poročanju ameriških medijev v Tihem oceanu imela ta čas največje vojaške vaje od konca hladne vojne. Med 480 in 800 kilometri od Havajev sodelujejo številne enote ruske vojske, od bojnih ladij do vojnega letalstva. Vojaške vaje je objavilo ministrstvo za obrambo Rusije.V nedeljo pa je na ruske premike odgovorila vojska ZDA in v zrak dvignila letala F-22 Raptor, a se letala niso srečala. Prav tako se ladja USS Vinson nahaja 320 kilometrov od Havajev. Vajo naj bi načrtovali že prej, a so jo prestavili bliže Havajem kot odgovor na rusko dogajanje. In še, ZDA nadzirajo ruske ladje v Tihem oceanu.Rusija je sicer v preteklih mesecih poslala na desettisoče vojakov na mejo z Ukrajino. Pentagon pa je pozval Rusijo, da je bolj transparentna pri pojasnjevanju, kako premika svoje vojake. »Ne želimo si spora z Rusijo, a če bo ta nadaljevala svoje aktivnosti, bomo odgovorili,« je dejalBiden.