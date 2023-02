Skrb vzbujajoče ugotovitve: več plastike, kot je je kdaj bilo

Države po svetu že leta sprejemajo različne ukrepe in prepovedi, da bi zmanjšale uporabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, a se tovrstni odpadki, predvsem tisti iz polimerov, ustvarjenih iz fosilnih goriv, vedno bolj kopičijo. Tako vsaj kaže indeks proizvajalcev plastičnih odpadkov, ki ga je sestavila fundacija Minderoo.

Raziskovalci so razkrili skrb vzbujajoče ugotovitve, da smo leta 2021 ustvarili 139 milijonov ton odpadkov iz plastike za enkratno uporabo, kar je šest milijonov več kot leta 2019, ko so pri fundaciji prvič objavili takšen indeks. To pomeni, da je v dveh letih vsak človek na planetu proizvedel kilogram več odpadkov plastike za enkratno uporabo, ki so večinoma končali v gozdovih, rekah in morjih namesto na temu namenjenih odlagališčih. V fundaciji ob tem opozarjajo, da so prepovedi in omejevanje eno, nekaj povsem drugega pa je ustrezno in primerno ravnanje z zavrženo plastiko. V mnogo državah se recikliranje namreč ne uvaja dovolj hitro in učinkovito, da bi se lahko učinkovito spopadali s količinami odpadkov.

Ljudje, ki sicer nimajo prihodkov, bi skrbeli, da ob cestah, v gozdovih in oceanih ne bi bilo več plastičnih odpadkov, in s tem zaslužili.

Andrew Forrest, ustanovitelj fundacije Minderoo, rešitev vidi v »premiji za polimere«, kot je poimenoval iniciativo, s katero bi posameznike, podjetja in vlade spodbudili k bolj doslednemu recikliranju. »Za vsak kilogram bi dobili določen znesek. V razvitem svetu bi to spodbudilo mehanizirano zbiranje, v manj razvitih državah pa bi ljudje, ki sicer nimajo dela in prihodkov, skrbeli, da ob cestah, v gozdovih in oceanih ne bo več plastičnih odpadkov, in s tem zaslužili,« pojasnjuje Forrest.