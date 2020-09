Skrb vzbujajoče stanje na Hrvaškem, v bolnišnicah zvonijo alarmi

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah testirali 3939 oseb in potrdili 311 okužb z novim koronavirusom. Dva bolnika s covidom 19 sta umrla, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Zdaj imajo 2771 aktivnih okužb z novim koronavirusom, zaradi katerega se v bolnišnici zdravi 285 bolnikov, od tega jih 19 potrebuje pomoč ventilatorjev pri dihanju. Samo v zadnjih treh dneh so odkrili več kot 1000 novih okužb, v sredo so celo podrli absolutni rekord Preberite tudi:Skrb vzbujajoče je predvsem, da se je v zadnjih 14 dneh podvojilo število obolelih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. V celotni Hrvaški je bilo 21. avgusta v bolnišnicah zaradi covida 19 135 pacientov, 4. septembra pa 283. Hkrati je za skoraj polovico poskočilo tudi število aktivnih primerov in delež obolelih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje: 21. avgusta 7,33 odstotka vseh obolelih, v petek pa že 10,5 odstotka.Preberite tudi:Bolnišnice se polnijo in iščejo dodatne zdravnike. Klinika za infekcijske bolezni v Zagrebu je skoraj povsem polna, posebej zaskrbljeni pa so na jugu države, saj je največji porast hospitaliziranih v splitsko-dalmatinski županiji. Znanstvenik, ki je gostoval na televiziji N1, je stanje na Hrvaškem opisal kot precej resno. Pred dvema tednoma je bilo v Splitu v bolnišnici 18, danes pa 88 ljudi.Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so potrdili 11.739 okužb, zaradi covida 19 je umrlo 197 bolnikov. V samoizolaciji je na Hrvaškem trenutno 9109 oseb. Skupno so doslej izvedli 187.851 testiranj na okužbo z novim koronavirusom.