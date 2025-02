Skrajno desna AfD na pragu zgodovinskega uspeha, volilna udeležba ogromna

Na predčasnih parlamentarnih volitvah v Nemčiji je glede na projekcije slavila konservativna unija CDU/CSU z 28,5 odstotka glasov. Sledi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) z 20 odstotki podpore, socialdemokrati so tretji s 16,5 odstotka. Vstop v parlament je zagotovljen še Zelenim in Levici, kažejo projekcije televizije ZDF.

Na volišča v Nemčiji vabljenih več kot 59 milijonov ljudi

Volilna udeležba na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah v Nemčiji je po podatkih zveznih pristojnih organov zgodaj popoldne dosegla 52 odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Volišča bodo odprta do 18. ure, kmalu zatem bodo objavljeni prvi izidi vzporednih volitev.

V te podatke niso vključeni volivci, ki so glasovali po pošti, so še sporočili iz zveznega volilnega urada. Dodajajo, da podatki niso primerljivi z zadnjimi volitvami leta 2021. Volilna udeležba je namreč do popoldneva takrat znašala 36,5 odstotka, vendar bi lahko razliko pojasnili z omejitvami v povezavi s pandemijo covida-19, ki so bile takrat v veljavi, zato je veliko več ljudi glasovalo po pošti.

Udeležba se po današnjih podatkih precej razlikuje tudi po različnih nemških zveznih deželah, vendar so volilni uradniki po vsej državi poročali o znatnem povečanju udeležbe v primerjavi z zadnjimi zveznimi volitvami leta 2021, navaja dpa. Končna udeležba na volitvah pred nekaj več kot tremi leti je znašala 76,4 odstotka.

Javnomnenjske raziskave so pred volitvami napovedovale zmago opozicijske konservativne unije CDU/CSU, ki pa bo za večino v parlamentu potrebovala koalicijskega partnerja, najverjetneje socialdemokrate (SPD) ali Zelene. Skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD) se obeta drugo mesto, s čimer bi po navedbah dpa dosegla najboljši rezultat za skrajno desno stranko v postnacistični zgodovini Nemčije.