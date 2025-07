Skrajne poteze je Donalda Trumpa: Putinu grozil z bombardiranjem Moskve

Josh Dawsey, Tyler Pager in Isaac Arnsdorf v svoji ta teden izdani knjigi 2024 navajajo podatke iz serije posnetkov, ki so nastali v času, ko je aktualni ameriški predsednik Donald Trump še zbiral sredstva za svojo drugo kandidaturo.

Trump je v zasebnem krogu donatorjev med drugim razkril, da je nekoč poskušal odvrniti ruskega predsednika Vladimirja Putina od napada na Ukrajino z grožnjo, da bo zbombardiral Moskvo. Na avdioposnetku, ki ga je pridobil CNN, Trump pravi: »Putinu sem rekel, če greš v Ukrajino, bom zbombardiral Moskvo. Povedal sem mu, da nimam izbire.« Po Trumpovih besedah naj bi Putin sprva dvomil o resnosti grožnje, a mu je verjel v »10 odstotkih«.

Napovedal je deportacije študentov v primeru propalestinskih protestov.

Podobno grožnjo je Trump po svojih besedah izrekel tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu glede morebitne invazije na Tajvan. Trump je dejal, da bi v tem primeru ZDA bombardirale Peking. »Mislil je, da sem nor,« je dejal Trump o Xiju, pri čemer je poudaril, da med njegovim predsedovanjem ni bilo težav. S temi navedbami je poskušal Trump donatorje prepričati, da bo v primeru ponovne izvolitve preprečil konflikte, kot sta vojni v Ukrajini in Gazi. Trump je nadaljeval s kritiko Putina zaradi njegovega odpora do mirovnega dogovora, kar je izrazil med enim od sestankov svojega kabineta. »Nisem zadovoljen s Putinom,« je dejal. »Zelo sem nezadovoljen z njim.«

Kontroverzne poteze je napovedoval tudi na domačih tleh. »Vsakega študenta, ki protestira, bi vrgel iz države,« je dejal na enem od srečanj kot napoved strategije v primeru propalestinskih demonstracij. Poudaril je tudi, da bodo socialni prejemniki vedno volili demokrate, kar se ujema s sedanjo strategijo ukinjanja teh prejemkov.

Dawsey, Pager in Arnsdale so sicer avtorji podkasta How Trump retook the White House & the Democrats lost America (Kako je Trump ponovno prevzel Belo hišo in kako so demokrati izgubili Ameriko), ki pojasnjuje, kako je Trumpu uspelo v drugo zmagati na predsedniških volitvah.