Skotila sta se pandja dvojčka

Za rožnati bitjeci skrbijo tudi strokovnjaki, ki so prišli s Kitajske.

Ta teden se vsaj za francoski živalski vrt Beauval ne bi mogel začeti lepše. V ponedeljek v najzgodnejših jutranjih urah, okoli enih, se je tam namreč razlegel mili cvilež dveh drobnih bitjec. Panda Huan Huan, ki jo je francoskemu živalskemu vrtu v luči izboljšanja diplomatskih odnosov leta 2012 posodila Kitajska, je skotila »živahna, rožnata in debelušna« pandja dvojčka. S 149 grami eden in 129 grami drugi sta sicer še povsem nebogljena, a vseeno nadpovprečno težka. »Čudovita sta!« pa navdušenja niso mogli skriti v živalskem vrtu, ki so na ta izjemni dogodek čakali vse od pomladi.Skotitev malega pandice je že sama po sebi pomemben in redek dogodek, tudi v divjini. Prikupni črno-beli medvedi se namreč gonijo zgolj enkrat na leto, pa še tedaj je reprodukcijsko okno kratko odprto, največ dva polna dneva. A čeprav jim volja do parjenja v ujetništvu običajno vsaj nekoliko uplahne, sta Huan Huan in njen pandji partner Juan Ziočitno tista izjema, ki potrjuje pravilo. V kratkem marčevskem koncu tedna, v Huan Huaninih plodnih urah, sta se namreč parila kar osemkrat, da bi bile možnosti spočetja še večje, pa so v živalskem vrtu za vsak primer izvedli še umetno oploditev. Kar se je obrestovalo, saj se zdaj veselijo podmladka.Huan Huan je že vedela, kako se rečem streže. Pred štirimi leti je namreč poskrbela za prvo rojstvo pande v Franciji, zdaj pa še za prvo rojstvo dvojčkov. »Kotitev je potekala zelo dobro, Huan Huan pa zanju lepo skrbi. Vzela ju je v gobček ter ju polizala, očistila.« Ob vsem pa ji je od začetka ob domačih veterinarjih pomagala tudi strokovnjakinja iz centra za razmnoževanje pand, ki je prav zaradi tega prišla s Kitajske.