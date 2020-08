Skoraj tri desetletja nedolžen za zapahi

9778 dni je bil po krivem zaprt.

Leta 1993 so v kitajskem Džišnjanu, v vaškem rezervoarju, našli trupli umorjenih dečkov. Po dolgi preiskavi, med katero ni bilo ne trdnih dokazov ne jasnih osumljencev, je policija prijela, soseda žrtev, dve leti pozneje so ga obsodili na smrt, po dveh letih pa kazen spremenili v dosmrtno ječo.Toda Juhuan je po zaslugi vztrajnega odvetnika in pritiska javnosti, ki že dolgo zahteva spremembe v pogosto okrutnih kazenskih postopkih, pred dnevi zakorakal na prostost. Po 27 letih ali, točneje, 9778 dnevih za zapahi, kjer je živel kot povsem nedolžen. Njegova sinova sta odrasla brez očeta, žena se je od njega ločila in začela novo življenje. A mu je vendarle vseskozi stala ob strani in pomagala tudi pri tokratni pritožbi, je hvaležen Juhuan, ki so ga zaprli in obsodili na podlagi izsiljenega priznanja. Po več dneh trpinčenja, med katerim mu niso dovolili spati, jesti, piti, ožigali so ga s cigaretnimi ogorki in ga pretepali, je v obupu, samo da bi ostal živ, priznal umor dečkov in si zapečatil usodo, tožilstvo pa je k sreči nedavno znova odprlo primer in vnovič proučilo okoliščine, na podlagi katerih so ga zaprli.Možakar je nedolžen, se je izkazalo, dokazov, da bi se dečkov sploh dotaknil, ni: Juhuan je zdaj na svobodi, kjer ga je olajšana pričakala 83-letna mati, ob njem sta zdaj tudi že odrasla sinova. Kakšno življenje si lahko obeta, je seveda veliko vprašanje, odvetnik pa bo zanj poskušal iztržiti kar se da zajetno odškodnino.