Skoraj štiri mesece po tragediji v Novem Sadu umrl še 18-letni Vukašin

Število žrtev po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu je naraslo na 16. Danes je v bolnišnici v Beogradu zaradi hudih poškodb, ki jih je zadobil 1. novembra lani, bitko za življenje izgubil komaj 18-letni Vukašin Crnčević, pišejo srbski mediji.

Hudo ranjenega Vukašina so takoj po nesreči, ki je sprožila val študentskih protestov po Srbiji, prepeljali v klinični center Vojvodine, kjer je ostal do 29. januarja, nato so ga premestili na intenzivni oddelek beograjske bolnišnice VMA, kjer je 21. marca umrl.

»Kljub trudu zdravstvenega osebja, ki je storilo vse, da bi mu rešili življenje, je pacient zaradi zapletenih in hudih poškodb ter zapletom, ki so zaradi njih nastali, umrl. Družini pokojnega izrekamo globoko sožalje,« so v izjavi za javnost sporočili iz omenjene bolnišnice.