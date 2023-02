»Skoraj sem prepričana, da sem Madeleine McCann, pripravljena sem iti na DNK test«

Nemka Julia, je na instagramu objavila, da je prav ona najverjetneje Madeleine McCann. Trdi, da ima dokaze in prosi za pomoč pri testu DNK, poroča Mirror. Madeleine McCann je leta 2007 izginila iz družinskega stanovanja med počitnicami v portugalskem Algarveju. Kljub obsežnemu policijskemu iskanju je še vedno pogrešana. Nemka, katere uporabniško ime na Instagramu je @iammadeleinemcann, pravi, da se je pred nekaj meseci začela spraševati, ali je pravzaprav ona pogrešano dekle. »To je nekaj, kar sem slišala od svoje babice,« je rekla.

Čeprav je stara 21 let, meni, da bi lahko bila njena starost napačna, saj bi bila Madeleine, če bi bila živela, zdaj stara 19 let. Trdi, da ima dokaze, nekateri od njih sta pega na njeni nogi in madež v očesu na istih mestih, kot ga je imelo pogrešano dekle. Pripravljena je dokazati, da je Madeleine, zato prosi sledilce za pomoč pri DNK testu.

»Pomagaj mi, govoriti moram s Kate in Gerryjem McCannom, mislim, da bi lahko bila Madeleine. Potrebujem DNK test,« piše v opisu njenega Instagram profila.

Dodala je, da jo policisti iz Velike Britanije in Poljske poskušajo ignorirati, zato bo svojo zgodbo povedala na družbenih omrežjih. Zbrala je 194 tisoč sledilcev, ni pa prva, ki na družbenih omrežjih trdi, da je prav ona pogrešana deklica. Že leta 2021 je neko dekle z imenom Maddie delilo svojo sliko na svojem profilu TikTok, potem ko so ji družina in prijatelji povedali, da je videti kot pogrešana Madeleine.

Fotografijo iz svojega potnega lista, ko je bila mlajša in na kateri je imela podobno pričesko, zelene oči in ovalni obraz, kot pogrešano dekle, je primerjala s sliko Madeleine, ki jo je našla na internetu.

Izginotje Madeleine McCann je sprožilo obsežno preiskavo in nešteto iskanj, a kljub vsem prizadevanjem trupla deklice in njenega ugrabitelja niso nikoli našli. Mnogi so trdili, da so jo videli v preteklih letih, tako da je bilo leta 2016 v 101 državi prijavljenih skoraj 9000 poročil o lokaciji deklice.

Obtožbe so preiskali, a na koncu niso odkrili ničesar. Malo verjetno je, da je Madeleine še živa, čeprav je nemška policija lani kot glavnega osumljenca njenega izginotja imenovala pedofila Christiana Bruecknerja.