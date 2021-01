Skoraj pol milijona za Bradyjevo kartico

Odlično ohranjena

460 tisoč evrov je odštel strastni zbiratelj.

Zbirateljske kartice so v krogih športnih navdušencev kot suho zlato, sploh če jih krasi podoba takšnega asa, kot je. Junak ameriškega nogometa in po mnenju nekaterih najboljši podajalec vseh časov bo 7. februarja že desetič nastopil na legendarnem Super Bowlu, tokrat prvič s svojo novo ekipo Tampa Bay Buccaneers, medtem ko je bil dve desetletji predan New England Patriotsom.Kartica iz njegove prve sezone, v kateri pa je že kot novinec nakazal, da je pred njim bleščeča kariera, je na dražbi iztržila kar 460.000 evrov, PWCC Marketplace, spletna zbirateljska meka, pa je spominek označila za enega najdragocenejših v športni industriji, nedvomno pa številko ena v ameriškem nogometu. Kartica je povrhu izjemno dobro ohranjena, brez zdelanih vogalov, prask, gub, in povsem čista, njen največji adut pa je seveda avtogram velikega Bradyja, ki je pri 43 letih že veteran ameriške nogometne lige, v zgodovino tega športa pa se je vpisal s številnimi rekordi. Na Super Bowlu je slavil šestkrat, štirikrat pa se je še okitil z nazivom najkoristnejšega igralca, ali bo katero od laskavih lovorik prinesel tudi Tampa Bayu, pa bo znano konec 7. februarja.Brady se je lansko pomlad odločil za spremembo in postal prost igralec, zaradi česar so sledile bajne ponudbe različnih nogometnih moštev, najbolj pa so ga prepričali Tampa Bay Buccaneers, s katerimi si bo prizadeval za nov naslov. V zadnjem času je pritegoval tudi kar nekaj politične pozornosti, pred leti namreč ni skrival podpore, s katerim naj bi tudi prijateljeval na golfskih zelenicah, po ženinem nasvetu, poročen je z nekdanjo supermanekenko, brazilsko lepotico, pa naj bi opustil javno politično komentiranje, potihnile so tudi njegove ambicije o kandidaturi za senatorski stolček. Vsaj za zdaj.