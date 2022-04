Skoraj neverjetno: bratca v divjini preživela 26 dni (FOTO)

Starši niso nikoli izgubili upanja, da bodo sinova našli živa, a reševalci so bili iz dneva v dan manj optimistični. Toda Glauco in Gleison Ferreira, stara sta komaj osem oziroma šest let, sta v amazonskem deževnem gozdu preživela skoraj štiri tedne, dokler ju ni našel moški, ki je v njuno bližino prišel podirat drevesa.

Shirana, a živa!

Otroka sta se izgubila 18. februarja, potem ko sta se odpravila na lov za manjšimi pticami blizu brazilskega mesta Manicoré. Za njima se je izgubila vsaka sled, in čeprav ju je iskalo več sto domačinov in reševalcev, je začelo upanje, da bosta preživela v nevarni divjini, že po nekaj dneh kopneti.

Gozdar ju je našel šest kilometrov od doma. FOTO: Petrakosonen/Getty Images

Po tednu dni so oblasti sklenile končati iskalno akcijo, ne nazadnje je postalo vsakršno gibanje v džungli med deževno sezono zelo nevarno in oteženo, a kar 260 vdanih domačinov ju je iskalo še naprej. Pozoren je bil tudi gozdar, ki je med delom šest kilometrov od vasi Palmeira v rezervatu Lago Capanã zaslišal klice na pomoč: sledil je šibkima glasovoma in šokiran uzrl povsem onemogla dečka, poškodovana, z odrgnjeno kožo, vidno shirana, a vendarle živa!

Nemudoma je poklical pomoč, reševalci pa so ju takoj oskrbeli in prepeljali v bolnišnico v Manicoréju, od koder so ju s helikopterjem prepeljali v Manaus. Po besedah zdravstvenega osebja sta dečka podhranjena, a jima bodo kmalu povrnili moči, da se bosta lahko vrnila domov.

Glauco in Gleison sta povedala, da v štirih tednih nista zaužila tako rekoč ničesar, pila pa sta deževnico. Množica vaščanov je ob neverjetnem odkritju vzklikala od navdušenja, starši pogumnih dečkov pa še kar ne morejo verjeti, da sta živa; zdravniki ju bodo obdržali v bolnišnici, dokler ne bosta začela pridobivati teže, še kar nekaj časa bosta uživala le tekočo hrano, so pojasnili, saj se mora telo postopoma privaditi na hranila.

Do nadaljnjega bosta v bolnišnici.

Januarja lani je pilot Antonio Sena po strmoglavljenju preživel kar 36 dni v amazonskem deževnem gozdu; našli so ga povsem shiranega, divjina mu je vzela 25 kilogramov. Leta 2008 pa je mlad domačin zataval med lovom in v gozdu preživel 50 dni, a je kmalu po odkritju umrl.