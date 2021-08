Skoraj da čudež: rodila se je s težo ene jabolke, zdaj rase v krepko deklico

24

Ob rojstvu je tehtala le 212 gramov, nič težja ni bila od jabolka, o možnosti za preživetje si zdravniki niso upali ugibati. Todaje pri komaj 25 tednih pokazala neverjetno voljo in moč ter presegla vsa pričakovanja. Po dobrem letu intenzivnega zdravljenja je namreč le zapustila bolnišnico in spoznala svoj dom.Zdaj tehta zanjo zajetnega 6,3 kilograma, česar si pred trinajstimi meseci, ko je prišla na svet mnogo prezgodaj in s carskim rezom, nihče ni drznil napovedati. Singapurski čudež, kot ji pravijo, je morala na svet mnogo prezgodaj zaradi nevarne preeklampsije, dolga je bila le 24 centimetrov, tehtala pa je, kot rečeno, zgolj dobrih 200 gramov. To je še manj kakor Američanka iz Iowe, ki je leta 2018 prišla na svet z le 245 grami in takrat uradno obveljala za najlažjo nedonošenko. Toda Ju je stroko postavila pred še večji izziv, zapleti pa so se po porodu le še vrstili, svoje je pridala tudi panika zaradi pandemije covida-19. Prezgodnji porod pa je bil vsekakor izjemen šok za sicer zdravo mamico, ki je štiri leta prej povsem brez težav in po polnih 40 tednih nosečnosti rodila zdravega dečka; da bi šlo v drugo lahko kaj po zlu, tako ni predvidel nihče.A starši so zdaj neizmerno olajšani, da bodo lahko končno sami prevzeli skrb za hčerko, ki pa bo do nadaljnjega še vedno potrebovala podporo pri dihanju, saj njena pljuča še vedno ne zmorejo delovati povsem samostojno; a tudi ta organ se bo sčasoma okrepil in Ju bo zrasla v krepko in zdravo deklico, so optimistični zdravniki, ki o dojenčici povedo, da je v tako nemirnih časih dragoceni žarek upanja. Skupaj s starši pa so hvaležni tudi vsem dobrotnikom, ki so z denarnimi prispevki deklici omogočili vrhunsko zdravljenje in nego.