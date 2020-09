Skoraj bi balzamirali živo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Prehitro so jo razglasili za mrtvo, zdaj se bori za življenje.

Kako se je lahko zgodila tako strahotna napaka, se za glavo držijo svojci 20-letnice pa tudi delavci pogrebnega zavoda in zdravniško osebje bolnišnice v Detroitu.je namreč med pripravami za pogreb nenadoma oživela.Kot poročajo ameriški mediji, se je komaj dvajsetletna ženska v svojem domu zgrudila iz neznanega razloga, panični svojci so nemudoma poklicali reševalce. Ti so ugotovili, da Timesha, ki naj bi imela prirojene zdravstvene težave, ne kaže več nobenih znakov življenja, zato so jo oživljali še pol ure in se, kot zatrjujejo, pri tem držali predpisanih protokolov. Dvajsetletnici ni bilo več pomoči, se je izkazalo, in ker je obravnava potekala po ustaljenem postopku, je smrt mlade ženske zdravnik potrdil kar po telefonu in tudi zavrnil potrebo po obdukciji. Dekle so tako prepustili pogrebnemu zavodu, ki je v sodelovanju s pretresenimi svojci začel priprave na zadnje slovo. A nekaj ur pozneje, tik pred začetkom priprave trupla za balzamiranje, točneje, tik pred črpanjem krvi, se je to nenadoma začelo premikati!Timesha je začela šibko dihati in odpirati oči, šokirani zaposleni na zavodu pa so nemudoma poklicali reševalce, ti so jo takoj prepeljali v bolnišnico.Timesha zdaj leži na intenzivni negi, njeno življenje pa visi na nitki. Če bi dvajsetletnici dali še eno priložnost in jo kljub odsotnosti znakov življenja najprej prepeljali v bolnišnico, bi bile njene možnosti za preživetje zdaj občutno večje, poudarja odvetnik družine, ki želi obračunati z medicinskim osebjem zaradi domnevne nestrokovnosti.