Škof razburil z izjavo, to je otrokom dejal o Božičku

Italijanski škof je na god svetega Nikolaja oz. Miklavža v nastopu pred otroki postavil pod vprašaj obstoj Božička in s tem v medijih in med starši v Italiji sprožil burno debato o tem, ali jim je s tem razblinil predstave in veselje ob božičnem obdarovanju. »Božiček ne obstaja in Coca-Cola, čeprav ne le ta, uporablja njegovo podobo, da bi se predstavila kot nosilec dobrih vrednot,« je pred otroki v mestu Noto dejal škof Antonio Stagliano.

Dodatno pojasnil svoje besede

Po valu razprav in tudi kritičnih odzivov, ki jih je sprožil s to izjavo, je sedaj še enkrat pojasnil svoje besede. »Nikoli nisem rekel, da ni Božička. Govorili smo o tem, da je treba ločiti med tem, kaj je resnično, in kaj ni,« je danes dejal za časnik Repubblica. Navedel je, da gre v resnici za svetega Nikolaja iz Mire, svetnika, ki je revnim prinašal darove in ne darila. »V anglosaški tradiciji je postal Božiček, a zagotovo ne Božiček, kakršnega je ustvarila Coca-Cola.« Poudaril je še, da je kultura potrošništva nekaj drugega kot pa kultura dajanja, ki je v središču pravega božičnega sporočila. »Z vsem spoštovanjem do Coca-Cole, ki je izumila Božička, vendar je naloga škofa, da ponovno oživi resnični smisel krščanske božične tradicije. Tako da tukaj ne gre za razblinjene sanje.« Po njegovem mnenju otroci vedo, da je Božiček njihov oče ali kak drug sorodnik ...