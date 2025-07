Škof »uletel« kar v domači halji: prekinil koncert in nagnal zbrane

Ko je sredi noči moški v domači halji med koncertom v cerkvi sv. Andreja v Holbornu v osrednjem Londonu prižgal luči in stopil na oder med pevce zbora City Academy Voices, ki je ravno končeval koncert, so mnogi menili, da gre za zaigrano šalo. A kmalu je postalo jasno, da Bos Jonathan Baker, fulhamski škof, ki je vzel v roke mikrofon in naročil zboru, naj preneha peti, misli še kako resno, z nastopajočimi pa nima nobene povezave.

»V moji hiši ste. Ura je že čez 22.00 in to je grozen hrup,« je zbrane nahrulil cerkveni mož. Iz množice se je zaslišalo nejeverno mrmranje, 58-letnik pa je še enkrat ponovil, naj odidejo.

Zlovoljni škof je na prizorišče prišel kar v domači halji. FOTO: Osebni Arhiv

Nekateri udeleženci so dogodek posneli

Baker je prekinil koncert skoraj pri koncu, ko je zbor ob vzklikih in ploskanju množice ravno izvajal znano popevko skupine Abba Dancing Queen. Pred tem so v cerkvi, ki jo je sicer mogoče najeti za koncerte, že prepevali brez težav, zato so bili ob škofovem izpadu precej šokirani. Nekateri prisotni so škofov izpad izžvižgali. »Cerkev prostovoljno oddaja prostore za nastope, za denar. Težko, da jih glasnost preseneti, če sprejemajo rezervacije za koncerte in je v dvorani glasba,« je za Sky News povedal Benedict Collins, ki se je koncerta udeležil s svojo desetletno hčerko.

»Smešno se mi zdi. Nisem posebej razburjen. Imeli smo res dober koncert, ampak mislim, da je res škoda, da nismo imeli priložnosti končati,« je za Guardian povedal zborovodja Leigh Stanford Thompson, a dodal, da je bil opisani odhod z odra zares nepozaben.

Tiskovni predstavnik londonske škofije je kasneje sporočil, da se škof opravičuje za svoj večerni »nastop«. »Škof Jonathan se je v soboto obrnil na organizatorje, da bi se opravičil za svoj poznovečerni nastop na koncertu, ki je bil, kot zdaj razume, zaradi prejšnjih tehničnih težav prekinjen,« so razložili.

Nekateri udeleženci so dogodek posneli, posnetek pa je romal na splet in postal vir smeha in zabave.