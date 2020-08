Skeptični glede ruskega cepiva za covid 19

Rusija je sporočila, da je razvila cepivo proti novemu koronavirusu , a tuji znanstveniki so skeptični. Svetovna zdravstvena organizacija je Moskvo pozvala k spoštovanju vseh veljavnih smernic in direktiv, ki veljajo za razvoj cepiva. Tudi danes je v sporočila, da bi bila za njeno odobritev cepiva potrebna temeljita proučitev podatkov o varnosti.Dvome o cepivu so izrazili še v Izraelu, ZDA in Nemčiji. Ameriški minister za zdravjeje med drugim povedal, da potrebujejo najprej transparentne podatke o kliničnem testiranju ruskega cepiva. Z nemškega ministrstva za zdravje so sporočili podobno, ko so dejali, da nimajo podatkov o kakovosti cepiva.Tudi v Sloveniji so novico iz Rusije sprejeli z dvomom. Po besedah infektologinjeo cepivu ni veliko znano. Zanj ni dobrih podatkov o mehanizmu in varnosti, pri čemer ne gre le za to, da nekoga po cepljenju boli roka, da ima morda oteklino. Cepivo mora biti varno tudi po šestih mesecih ali enem letu, a kar se tega tiče, ruski podatki trenutno niso varni, je Logarjeva opozorila na novinarski konferenci.Rusija je v zadnjih mesecih delala več projektov razvoja cepiva. Pri danes predstavljenem cepivu gre za tisto, ki ga je v sodelovanju z ministrstvom za obrambo razvil inštitut Gamaleja. Kot je danes zatrdil zdravstveni minister, se je v kliničnem testiranju cepivo izkazalo kot zelo učinkovito in varno. Vsi prostovoljci so razvili visoko raven protiteles in nobeden ni zaradi cepljenja trpel resnih komplikacij,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Muraško. Že v prihodnjih tednih želi vlada začeti cepljenje zdravstvenih delavcev. Med prvimi, ki bodo prišli na vrsto, bodo tudi učitelji. Glede na državni register zdravil ministrstva za zdravje naj bi bilo za širšo populacijo na voljo 1. januarja prihodnje leto.Razvoj, testiranje in proizvodnja cepiv sicer običajno trajajo več let. Cepiva trenutno razvijajo države po vsem svetu, ki si želijo upočasnitve pandemije covida 19 in vrnitev življenja v normalne tirnice, potem ko so karantena in ukrepi za preprečevanje širjenja okužb prizadeli milijarde ljudi.Glede na pregled razvoja cepiv, ki ga je zdravstvena organizacija objavila konec julija, je trenutno 139 cepiv v začetni fazi razvoja, 26 cepiv pa v fazi kliničnih testiranj, od tega šest že v tretji fazi. Cepivo inštituta Gamaleja je bilo takrat še vedno v prvi fazi.