Škandalozni posnetki Trumpa pricurljali v javnost (VIDEO)

Predsednik ZDAse ne more sprijazniti s porazom na ameriških volitvah 3. novembra. The Washington Post je objavil posnetek pogovora Trumpa z republikanskim državnim sekretarjem Georgiein njegovim odvetnikom, da bi se lahko vsa država seznanila z dogajanjem. V posnetku Trump zahteva ponarejanje izida volitev, kar je v javnosti povzročilo veliko zgražanja. Trump je na Raffenspergerja brez sramu in zadrege naravnost pritiskal, naj mu najde nekje 17.800 glasov, kar bi bilo eden več, kot bi jih potreboval za zmago. Svetoval mu je, naj potem pač razloži, da so se uvodoma ušteli, in bo postal junak.Trump je trdil, da je slišal, da je zmagal za več 100.000 glasov, da je slišal, da je podjetje, ki proizvaja stroje za štetje glasovnic, začelo odstranjevati stroje iz Georgie oziroma iz strojev pobirati dele in podobno. Trump je vse to le slišal, dokazov pa nima nobenih in Raffesnperger mu je brez uspeha skušal razložiti, da so bile volitve poštene, zakonite in brez prevar, vse kar navaja, pa da enostavno ni res.V nedeljo je na odločitev nekaterih republikancev s teksaškim senatorjemna čelu, da vložijo ugovor na Bidnovo zmago, odgovorila skupina 10 senatorjev obeh strank. Med njimi so bili republikanciin. »Volitve so končane. Nadaljnji poskusi sejanja dvomov o izid so v nasprotju z jasno izraženo voljo Američanov in služijo le za spodkopavanje zaupanja ljudi v že potrjene izide volitev,« so zapisali.Republikanski guverner Marylandaje sporočil, da se 'uporniki' delajo norca z sistema in iz Američanov. Nekdanji republikanski predsednik predstavniškega doma kongresapa je pristavil, da je Bidnova zmaga povsem legitimna, sejanje dvomov pa da spodkopava same temelje republike. Republikanska kongresnica iz Wyominga in hči nekdanjega podpredsednika ZDAje kolege posvarila, da s tem postavljajo izjemno nevaren precedens. Sporočila jim je, da se bo to potem vrnilo legitimno izvoljenemu republikanskemu predsedniku.Prizadevanja nekaterih republikanskih kongresnikov za obrnitev volilnega izida v Trumpovo korist so v nedeljo doživela poplavo obsodb od nekdanjih in sedanjih republikanskih uradnikov, ki opozarjajo, da gre za resno spodkopavanje vere Američanov v demokracijo.Trump je s svojimi trditvami o volilnih prevarah dobil na svojo stran 12 republikanskih senatorjev in okrog 100 članov predstavniškega doma, ki bodo v sredo ob uradnem štetju elektorskih glasov na skupnem zasedanju predstavniškega doma in senata vložili ugovor na Bidnovo zmago.Volilni uradniki po zveznih državah, med njimi tudi republikanci so večkrat potrdili, da ni bilo nobenih omembe vrednih prevar, kar so potrdila tudi številna sodišča, vse do vrhovnega, pa tudi Trumpov nekdanji pravosodni minister, FBI in uradniki, pristojni za ustrezno izvedbo volitev.