Škandalozne obtožbe nekdanjih učiteljev: šolnina 14.000 evrov, otroci pa sedijo na tleh in imajo samo en obrok

Nekdanji mož Kim Kardashian, raper Kanye West, se v zadnjih časih pojavlja v medijih predvsem zaradi slabega obnašanja in zloglasnih izjav. Zdaj so proti raperju uperjene verjetno najbolj škandalozne obtožbe doslej.

Lani je Kanye odprl zasebno krščansko šolo, poimenovano po njegovi pokojni materi. Akademija Donda, kot poročajo mediji, je od staršev zahtevala, da ob vpisu podpišejo pogodbo o zaupnosti, da bi natančna lokacija ustanove, ki stoji nekje v južni Kaliforniji, ostala neznana. Za šolnino so starši odšteli 14.000 evrov na učenca, West pa je za vsakega izmed njih oblikoval uniformo s črnimi srajcami znamke Balenciaga. Konec lanskega leta so se vrata Donde zaradi Westovih zloglasnih izjav in osebnih dram zaprla, nato naj bi se spet odprla, a nihče zares ne ve, ali je do tega kdaj prišlo.

Hude obtožbe zaradi kršenja zdravstvenih in varnostnih pravil

Več nekdanjih učiteljev je proti Westu vložilo tožbo zaradi grozljivih razmer, v katerih so učenci. Verjamejo, da so ogroženi. Tako trdijo, da so bili čistilni servisi v šoli prepovedani, saj »Kanye West ne verjame v kemikalije«. Vsa vrata so bila zaklenjena od zunaj, tako da bili v šoli učenci in učitelji ujeti skoraj cel dan. Učenci so bili deležni enega obroka na dan, in sicer sušija. Navedeno je tudi, da so učenci sedeli na tleh in jedli z rokami, ker so stoli in pribor prepovedani, pa tudi, da so morali biti vsi oblečeni v črno od glave do pet. Dežurnih medicinskih sester ni bilo na vidiku, zdravila niso bila pravilno shranjena. Poleg vsega že navedenega naj bi se morali držati še drugih precej nenavadnih pravil – risb niso smeli obešati na stene, otroci so lahko za vodo prosili le v času dnevne svetlobe, v drugo nadstropje jim je bilo strogo prepovedano hoditi, saj »se raper boji stopnic«.

Poudarili so, da so jih odpustili, ker so se pritoževali nad razmerami. Nepravično odpuščanje je bilo po njihovem mnenju le češnja na torti, ki še enkrat več s prstom pokaže na akademijo in njeno grozljivo politiko.

Kljub vsemu kaosu njegovi predstavniki za medije (še) modro molčijo. Donda se sicer oglašuje kot šola, ki »izvaja prestižni program«, sestavljen iz jezikovnega, matematičnega, veroučnega in naravoslovnega pouka. Na šoli naj bi bili tudi različni tečaji za svetovne jezike, vizualne umetnosti, film, petje in parkour, obstaja pa tudi šolska košarkarska ekipa. Noben razred nikoli ne presega 12 učencev. Ker se zasebnim šolam v Kaliforniji ni treba akreditirati ali licencirati, niso storili ne enega ne drugega.