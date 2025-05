Škandalozne objave papeževega brata šokirale: »Poslušajte, kaj ima povedati ta pijani pi**a« (VIDEO)

73-letni Louis Prevost je starejši brat papeža Leona XIV., živi na Floridi in je zelo aktiven na družbenih omrežjih. Je odkrit simpatizer Trumpovega gibanja MAGA, in ostro kritizira drugače misleče.

Njegove tarče so pogosto politiki demokratske stranke. Tako je nedavno predvajal govor demokratske predstavnice Nancy Pelosi s komentarjem, v katerem jo je označil za pijano pi***.

»Ti prekleti liberalci jamrajo o tarifah (...) Poslušajte, kaj ima ta pijana pi*** za povedati,« se je glasil njegov zapis.

V drugih objavah je pozval k aretaciji demokratov zaradi srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Pohvalil je tudi podpredsednika J. D. Vancea, medtem ko je njegov brat Robert Francis Prevost kritiziral Vancea.

Ena od njegovih neprimernih objav je tudi tista s sliko duševne ustanove s komentarjem o gibanju woke »Kje so woke ljudje živeli pred 70. leti.«

Demokratsko stranko je obtožil tudi, da je polna komunistov, v nekem prispevku pa namignil, da bi levičarje, ki so »uničili naše šole, ko so prevzeli oblast, morali pomazati s katranom, jih s perjem pregnati na oslu ali še huje, ustreliti ali obesiti, ker so tako uničili življenja ljudi«, navaja portal Aol.

Louis Prevost je za New York Times priznal, da se z bratom glede nekaterih vprašanj ne strinja. Izrazil je tudi svoje mnenje o tem, kakšen papež bo njegov 69-letni brat.

»Mislim, da bo podoben papežu Frančišku, a morda ne tako liberalen, da bi preveč spreminjal cerkvena pravila,« je dejal in dodal še: »Mislim, da bi lahko bil malo bolj konzervativen.«