Škandalozne izjave o masakru: To je v temperamentu Črnogorcev

Potem, ko je prišlo incidenta v cetinjskem naselju Medovina, kjer naj bi se moški po družinskem prepiru odpravil na ulico in streljal na mimoidoče, se je oglasila strokovnjakinja. Po poročanju črnogorskega časnika Vijesti je bil 34-letni moški oborožen z lovsko puško.Spomnimo, Vuk Borilović je z lovskim karabinom pobil deset sosedov in ranil še šest ljudi, na koncu pa je po strelu umrl tudi sam.

Psihiatrinja Branka Purlija je gostovala na javnem servisu Črne gore in komentirala masaker na Cetinju, šokirala pa je z izjavami, ki relativizirajo grozljive umore, češ da je takšno obnašanje del temperamenta.

»Ni pohvalno govoriti o duševnem stanju, še posebej pokojnika. Prav tako moramo vedeti, da živimo v Črni gori, da so Črnogorci znani po svojem temperamentu, še posebej na Cetinju. Zelo izobraženi in gosposki ljudje, Cetinjani in Nikšićani in sploh vsi Črnogorci. So pogumni ljudje, imajo izrazit smisel za humor, znano je, da ima vsaka stavba na Cetinju svoje ime in vsak psihiater mora poznati mentaliteto okolja, torej tega človeka. Če primerjate mladeniča iz Vojvodine in mladeniča iz Črne gore iz katerega koli mesta, kaj počne mladenič iz Črne gore, kar je za nas normalno, bo ta mladenič iz Vojvodine nasilno vedenje. Kar pa ni tako, to je preprosto v našem temperamentu,« je med gostovanjem na RTCG povedala dr. Purlija.