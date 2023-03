Škandal v zagrebški srednji šoli: učitelj takole simuliral ejakulacijo (VIDEO)

Hrvaško pretresa škandal na elitni zagrebški srednji šoli, na kateri je učitelj kemije pri pouku simuliral ejakulacijo in omenjal nekdanjega ameriškega predsednika. Pri tem je spuščal različne glasove.

»Zamašim ga, potem ga pustim zamašenega ... Gor ... Tam spodaj bo vroče ... Shake it, baby.. I'm shaking, sir... Oh, oh... C'mon baby. I'm Bill Clinton. Oh, Monica, Monica ...«, to so besede, ki jih je profesor izrekel med poukom in s kemičnim poskusom kazal, kako bela snov izteka iz steklene bučke.

S šole so za 24sata sporočili, da s posnetkom niso seznanjeni, a da bodo preverili, kaj se je dogajalo pri pouku. »Nisem še videl tega posnetka. Izvedli bomo notranjo preiskavo, da bi ugotovili okoliščine dogodka in kdaj ter kje se je to zgodilo. Menim, da dejanje učitelja ni primerno, po ugotovljenih preiskavah bomo ustrezno ravnali,« dejal ravnatelj srednje šole.