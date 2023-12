Škandal v šoli: dijaki med poukom uživali droge

Hrvaška policija je v začetku tedna obravnavala 16-, 17- in 18-letnega dijaka, ki so na eni od srednjih šol v Varaždinu med poukom uživali amfetamin. Med kriminalistično preiskavo so pri njih odkrili več gramov te droge in marihuano, so v torek sporočili z varaždinske policijske uprave.

Potem ko so trojico v ponedeljek ujeli pri uživanju droge med poukom, je 18-letni dijak policiji sam predal 8,1 grama amfetamina in digitalno tehtnico.

Drogo sta policistom že pred preiskavo prostovoljno predala tudi 16- in 17-letnik. Prvi je imel pri sebi 1,8 grama marihuane in vejico indijske konoplje, drugi pa 0,5 grama amfetamina.

Policija bo vse tri obravnavala zaradi prekrška.